DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.779.980,27 -0,77%

Bilecik'te Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Hafif Yaralı

Bilecik-Eskişehir Karayolu'nda otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi hafif yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 21:16
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 21:16
Bilecik'te Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Hafif Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 5 Kişi Hafif Yaralandı

Bilecik-Eskişehir Karayolu'nda meydana gelen kazada bir otomobil ile bir kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Başköy Kavşağı mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; B.Ü. (39) idaresindeki 54 ABZ 347 plakalı otomobil, Sakarya istikametine seyir halindeyken, kontrolsüz şekilde kavşağa girmeye çalışan O.K. (72) idaresindeki 16 ZR 087 plakalı kamyonete çarptı.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada otomobil sürücüsü B.Ü., otomobildeki yolcular C.İ. (33) ve A.A. (34), kamyonet sürücüsü O.K. ile kamyonette yolcu olarak bulunan S.S.G. (56) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar, ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Soruşturma

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre kazanın nedeni hakkında çalışmalar sürüyor.

BİLECİK'TE OTOMOBİLİN KAMYONETLE ÇARPIŞMASI SONUCU 5 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

BİLECİK'TE OTOMOBİLİN KAMYONETLE ÇARPIŞMASI SONUCU 5 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

BİLECİK'TE OTOMOBİLİN KAMYONETLE ÇARPIŞMASI SONUCU 5 KİŞİ HAFİF ŞEKİLDE YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bilecik'te Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Hafif Yaralı
2
Erciş'te apartman yangını: 15 kişi dumandan etkilendi
3
Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Sürüyor: Sanık Sayısı 61'e Yükseldi
4
Diyarbakır'da Poşet İçinde Kadın Cesedi Bulundu
5
Mersin'de Trafik Kavgası: Sürücüyü Döven 3 Şüpheli Tutuklandı — O Anlar Kamerada
6
Türkeli Gemiyanı Mahallesi'nde Ruhsatsız Yapılar Mühürlendi
7
Erciş'te Zenginler Apartmanında Yangın — Yaklaşık 15 Kişi Tahliye Edildi

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika