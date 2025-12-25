Bilecik'te Otomobil ile Kamyonet Çarpıştı: 5 Hafif Yaralı

Bilecik'te Trafik Kazası: 5 Kişi Hafif Yaralandı

Bilecik-Eskişehir Karayolu'nda meydana gelen kazada bir otomobil ile bir kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza Detayları

Kaza, Başköy Kavşağı mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre; B.Ü. (39) idaresindeki 54 ABZ 347 plakalı otomobil, Sakarya istikametine seyir halindeyken, kontrolsüz şekilde kavşağa girmeye çalışan O.K. (72) idaresindeki 16 ZR 087 plakalı kamyonete çarptı.

Yaralılar ve Müdahale

Kazada otomobil sürücüsü B.Ü., otomobildeki yolcular C.İ. (33) ve A.A. (34), kamyonet sürücüsü O.K. ile kamyonette yolcu olarak bulunan S.S.G. (56) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Yaralılar, ambulanslarla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Soruşturma

Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan ilk tespitlere göre kazanın nedeni hakkında çalışmalar sürüyor.

