Yenidoğan Çetesi Davasında Savunmalar Sürüyor: Sanık Sayısı 61'e Yükseldi

Yenidoğan Çetesi davasında savunmalar tamamlanamadı

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağladıkları ve ihmali davranışlarla ölümlere yol açtıkları iddia edilen Yenidoğan Çetesi davasının duruşmaları devam ediyor. Ana dosyayla birleştirilen ikinci dalga iddianamesiyle birlikte sanık sayısı 61'e yükseldi.

Duruşmanın seyri

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonunda görülen duruşmanın 7'inci seansta 3'üncü günü tamamlandı. Duruşmaya, 6'sı tutuklu bazı tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve SEGBİS ile bağlanan diğer sanıklar katıldı. Oturum, sanıkların yoklamalarının alınmasıyla başladı.

Sanık savunmaları öne çıktı

Güney Hastanesi Mesul Müdürü olduğu belirtilen sanık Ali Dirik, soruşturma aşamasında firari iken Fatih'te sahte ehliyetle yakalanıp 27 Aralık 2024 tarihinde tutuklandığını hatırlatarak savunma yaptı. Dirik, Kaya bebek olayının 72 saatlik bir süreç olduğunu, Yenidoğan ünitesinde yapması gerekenleri yaptığını ve cezaevinde diğer mahkumların kendisini hedef gösterdiğini öne sürdü. Dirik ayrıca Rıza Keykubad hakkında telefon mesajlarını sildiği iddiasını ve bebek yoğun bakımına bakmak için 50 bin lira sözünü dile getirdi.

TRG Hospital doktoru olarak yargılanan ve tutuklu bulunan Mehmet Gürül, 6 aydır tutuklu olduğunu, boşandığını ve çocuğunu göremediğini söyledi. Gürül, yoğun bakım doktorluğundan aldığı ücretin 50 bin lira olduğunu, Medisense Hastanesi'nden maaş aldığını ancak bunun dolandırıcılık suçu olarak değerlendirilmesine itiraz etti.

112 ambulans şoförü olduğu iddia edilen ve iddianamede örgüt yöneticisi olarak adı geçen Gıyasettin Mert Özdemir, sevk sırasında hastanenin müsaitliğini kendisinin belirleyemeyeceğini belirtti ve yöneticilik suçlamasını reddetti. Özdemir, tutuklu bulunduğu 20 ay için tahliye talep ettiğini söyledi.

Cem Türker Öztürk'ün avukatı ise müvekkilinin davaya birleşen dosya kapsamında yer aldığını, tanık sıfatıyla dinlenmediklerini ve Öztürk'ün diğer sanıklarla bağlantısının bulunmadığını belirterek beraat ve dosyadan tefrik talep etti. Öztürk, Bağcılar Şafak Hastanesi'nde yasak olmasına rağmen yaptığı ameliyatlarla ve 25 yaşındaki Semanur Aydın'ın ölümü ile ilişkilendirilen isimler arasında yer alıyor.

Duruşma ertelendi

Avukatların beyan ve savunmalarının tamamlanması için duruşma, yarın saat 10.00'a ertelendi.

