Erciş'te apartman yangını: 15 kişi dumandan etkilendi

Van'ın Erciş ilçesindeki 32 daireli apartmanda çıkan yangında 4'ü çocuk olmak üzere 15 kişi dumandan etkilendi, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 21:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 21:09
Edinilen bilgilere göre, Van'ın Erciş ilçesi Vanyolu Mahallesi'nde bulunan 32 daireli bir apartmanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve tahliye

İtfaiye ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü. Apartman sakinlerinden bazıları kendi imkânlarıyla binayı terk ederken, 4'ü çocuk olmak üzere toplam 15 kişi dumandan etkilenerek itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla tahliye edildi.

Ambulansta ilk müdahaleleri yapılan vatandaşlar, Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

