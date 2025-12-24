Nijerya'nın Maiduguri kentinde camiye bombalı saldırı: 7 ölü

Nijerya'nın Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentinde, akşam namazı sırasında bir camiye gerçekleştirilen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Yerel kaynaklar, patlamanın namaz esnasında meydana geldiğini ve can kaybının ilk tespitlere göre yedi olduğunu bildirdi. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Arama-Kurtarma ve Soruşturma

Patlama sonucu caminin bir kısmı yıkıldı; arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırıyı üstlenen taraf hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

