DOLAR
42,84 -0,05%
EURO
50,52 -0,18%
ALTIN
6.171,23 0,16%
BITCOIN
3.747.674,89 0,53%

Nijerya'nın Maiduguri kentinde camiye bombalı saldırı: 7 ölü

Nijerya'nın Maiduguri kentinde akşam namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 21:53
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 21:53
Nijerya'nın Maiduguri kentinde camiye bombalı saldırı: 7 ölü

Nijerya'nın Maiduguri kentinde camiye bombalı saldırı: 7 ölü

Nijerya'nın Borno eyaletine bağlı Maiduguri kentinde, akşam namazı sırasında bir camiye gerçekleştirilen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Olayın Detayları

Yerel kaynaklar, patlamanın namaz esnasında meydana geldiğini ve can kaybının ilk tespitlere göre yedi olduğunu bildirdi. Yetkililer, ölü ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Arama-Kurtarma ve Soruşturma

Patlama sonucu caminin bir kısmı yıkıldı; arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Saldırıyı üstlenen taraf hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

Nijerya’da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını...

Nijerya’da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat'ta silahlı kavga: Kemalpaşa köyünde 2 ölü, 1 yaralı
2
Kayseri’de 2025 yılında hırsızlık yüzde 39.6 azaldı — Olayların yüzde 85.6’sı aydınlatıldı
3
Konya Ereğli'de ocakta unutulan yemek ev yangınına neden oldu
4
Yenidoğan Çetesi davasında 7. duruşma: Fırat Sarı savunması
5
Bursa'da Araçtan Açılan Ateş: 1 Kişi Yaralandı
6
Sinop'ta Kaçak Tütün Operasyonu: Boyabat'ta 20 kilogram tütün ve 10 bin makaron ele geçirildi
7
Başakşehir'de cami tuvaletinde 65 yaşındaki adam ölü bulundu

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı