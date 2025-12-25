Batman'da otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı

Kösetarla mevkiinde gerçekleşen kazada itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 19.30 sularında Batman merkeze bağlı Kösetarla köyü mevkiinde meydana geldi.

Henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak yol kenarındaki su kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücüye müdahale eden Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucu sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

