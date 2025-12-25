DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.776.467,07 -0,68%

Batman'da Otomobil Su Kanalına Uçtu: 1 Yaralı

Batman Kösetarla mevkiinde kontrolden çıkan otomobil su kanalına uçtu; itfaiye ekipleri sürücüyü kurtararak Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 21:21
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 21:21
Batman'da Otomobil Su Kanalına Uçtu: 1 Yaralı

Batman'da otomobil su kanalına uçtu: 1 yaralı

Kösetarla mevkiinde gerçekleşen kazada itfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 19.30 sularında Batman merkeze bağlı Kösetarla köyü mevkiinde meydana geldi.

Henüz kimliği belirlenemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak yol kenarındaki su kanalına düştü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan sürücüye müdahale eden Batman Belediyesi itfaiye ekipleri, titiz bir çalışma sonucu sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

Sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı sürücü, hazır bekletilen sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

BATMAN'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL SU KANALINA DÜŞTÜ

BATMAN'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL SU KANALINA DÜŞTÜ

BATMAN'DA KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL SU KANALINA DÜŞTÜ

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Sınır Kapılarında Yeni Yıl Öncesi Dev Uyuşturucu Operasyonu
2
Edirne’de Yeni Yıl Öncesi Rekor Uyuşturucu Operasyonu
3
Antalya Serik'te EDS Direğine Çarpan Tır Devrildi: 2 Yaralı
4
Rize'de Çocuğun Cinsel İstismarı Zanlısı Yakalandı ve Cezaevine Gönderildi
5
İzmit’te köprü altında çıplak şahıs paniği: Polis müdahale etti
6
İzmit'te Köprü Altında Çıplak Şahıs: Polis Müdahalesi
7
Kale'de Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika