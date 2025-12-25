DOLAR
Diyarbakır'da Poşet İçinde Kadın Cesedi Bulundu

Yenişehir'de 8. kattaki boş dairede poşet içinde 18 yaşındaki Sümeyye D.'ye ait ceset bulundu; eşinin dün kayıp ihbarında bulunduğu öğrenildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 20:54
Diyarbakır'da poşet içinde kadın cesedi bulundu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir sitenin boş dairesinde, çöp poşeti içinde bir kadın cesedi bulundu. Olay, mahallede geniş güvenlik önlemleri alınmasına yol açtı.

Olayın tespit edilmesi ve ilk müdahale

Edinilen bilgilere göre, Fabrika Mahallesi'nde yer alan binanın 8. katındaki boş daireye gelen mülk sahibi, bir odada çöp poşeti içinde cesetle karşılaştı. Mülk sahibinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kimlik tespiti ve soruşturma

Sağlık ekiplerinin yaptığı ön incelemede cesedin 18 yaşındaki Sümeyye D.'ye ait olduğu belirlendi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Yetkililerden edinilen bilgiye göre, Sümeyye D.'nin eşi dün güvenlik güçlerine kızının kayıp olduğuna dair ihbarda bulunmuştu. Olayla ilgili soruşturma, Cumhuriyet savcılığı ve emniyet birimleri tarafından sürdürülüyor.

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

