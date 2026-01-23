Bandırma-Karacabey Yolunda Araç Tilkiye Çarptı — Kamera Kaydı

Bandırma-Karacabey yolunda seyir halindeki aracın önüne çıkan tilkiye çarpması, başka zarar yaşanmadan araç kamerasına yansıdı. Yetkililer sürücüleri uyardı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 09:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 09:49
Bandırma-Karacabey yolunda araç tilkiye çarptı

Bandırma-Karacabey yolunda seyir halindeki bir araç, aniden önüne çıkan tilkiye çarptı. Olay sırasında sürücü, arkadan gelen araçlar sebebiyle muhtemel bir trafik kazasını önlemek adına kontrolünü bozmadan ilerlemek zorunda kaldı.

Olayın ayrıntıları ve görüntüler

Çarpma anı ve sonraki hareketler, araç kamerasına yansıdı. Kazada başka bir araç ya da kişi zarar görmedi, olay sadece aracın ve yabani hayvanın temas etmesiyle sınırlı kaldı.

Görüntülerde; sürücünün ani reaksiyonu ve dikkatli yönlendirmesi sayesinde daha büyük bir kazanın önlendiği görülüyor. Söz konusu kayıtlar, bölgedeki sürücülerin benzer durumlarda nasıl davranmaları gerektiğine dair örnek teşkil ediyor.

Yetkililerden uyarı

Yetkililer, özellikle bu güzergahta seyreden sürücülerin yaban hayvanlarına karşı daha dikkatli ve kontrollü olmaları gerektiğini hatırlattı. Sürücülere hızlarını yolu ve çevre koşullarını göz önünde bulundurarak ayarlamaları, ani durumlarda panik yerine kontrollü manevra yapmaları tavsiye edildi.

