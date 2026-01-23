Sivas'ta Kar Kütleleri Sundurmaları Çöktürdü — Başkan Dr. Adem Uzun İnceledi

Sivas'ta Kar Kütleleri Sundurmaları Çöktürdü

Toptan sebze halinde maddi hasar; Başkan Uzun sahada

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrası toptan sebze halinde bazı iş yerlerinin önündeki sundurmalarda çökme meydana geldi.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; ancak çöken bölümlerde maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak inceleme başlattı ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun da olay yerine gelerek esnafla görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti ve belediye ekiplerinin gerekli çalışmaları yapacağını ifade etti.

