Sivas'ta Kar Kütleleri Sundurmaları Çöktürdü — Başkan Dr. Adem Uzun İnceledi

Sivas’ta yoğun kar, toptan sebze halinde sundurmaları çöktürdü. Can kaybı yok; Başkan Dr. Adem Uzun sahada inceleme yaptı, belediye ekipleri çalışmalara başladı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 20:58
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 20:58
Sivas'ta Kar Kütleleri Sundurmaları Çöktürdü

Toptan sebze halinde maddi hasar; Başkan Uzun sahada

Sivas’ta etkili olan yoğun kar yağışı sonrası toptan sebze halinde bazı iş yerlerinin önündeki sundurmalarda çökme meydana geldi.

Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı; ancak çöken bölümlerde maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak inceleme başlattı ve hasar tespit çalışmalarına başladı.

Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun da olay yerine gelerek esnafla görüştü, geçmiş olsun dileklerini iletti ve belediye ekiplerinin gerekli çalışmaları yapacağını ifade etti.

