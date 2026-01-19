Burdur'da Alkollü Sürücü Kaza Sonrası Kaybettiğini Söylediği Ehliyeti Teslim Etti

Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı; otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücü, ehliyetini kaybettiğini söyleyip polis ekiplerine teslim etmeye uzun süre direndi.

Kaza

Kaza, akşam saatlerinde Özgür Mahallesi Halk Pazarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 E 9885 plakalı otomobil ile S.K.'nin kullandığı 15 ADT 701 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İnceleme ve yaptırım

Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde otomobil sürücüsünün 1.38 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, ilk önce ehliyetini kaybettiğini belirtti; ancak ehliyet taşımamaktan ceza alacağını öğrenince ehliyeti otomobilden alıp ekiplerine teslim etti.

Olay sonrası sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve hakkında 11 bin 629 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü, işlemlerin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

SÜRÜCÜSÜ ÖĞRENİLEMEYEN 07 E 9885 PLAKALI OTOMOBİL İLE S.K.'NİN KULLANDIĞI 15 ADT 701 PLAKALI MOTOSİKLET ÇARPIŞTI.