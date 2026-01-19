Burdur'da Alkollü Sürücü Kaza Sonrası Kaybettiğini Söylediği Ehliyeti Teslim Etti

Burdur'da otomobil-motosiklet çarpışmasında S.K. yaralandı. Otomobil sürücüsü 1.38 promil alkollü bulundu; ehliyeti teslim edilip 6 ay süreyle alındı, 11 bin 629 lira ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 09:21
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 09:38
Burdur'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yaralandı; otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi. Sürücü, ehliyetini kaybettiğini söyleyip polis ekiplerine teslim etmeye uzun süre direndi.

Kaza

Kaza, akşam saatlerinde Özgür Mahallesi Halk Pazarı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 07 E 9885 plakalı otomobil ile S.K.'nin kullandığı 15 ADT 701 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü S.K. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıyı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İnceleme ve yaptırım

Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde otomobil sürücüsünün 1.38 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü, ilk önce ehliyetini kaybettiğini belirtti; ancak ehliyet taşımamaktan ceza alacağını öğrenince ehliyeti otomobilden alıp ekiplerine teslim etti.

Olay sonrası sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve hakkında 11 bin 629 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü, işlemlerin tamamlanmasının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

