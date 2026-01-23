İzmir Menemen’de Saplantılı Eski Sevgili Cinayeti: Gözde Akbaba Hayatını Kaybetti

İzmir Menemen'de eski erkek arkadaşı tarafından vurulan 26 yaşındaki Gözde Akbaba, 21 Ocak'ta hayatını kaybetti; şüpheli Lokman E. yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 19:26
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 19:26
İzmir’in Menemen ilçesinde eski erkek arkadaşı tarafından silahlı saldırıya uğrayan 26 yaşındaki Gözde Akbaba, hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olay sonrası firar eden şüpheli Lokman E., jandarma ekiplerince suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay

Olay, 19 Ocak Pazartesi günü saat 20.20 sıralarında Menemen’in İnönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gözde Akbaba ikamet ettiği sitenin girişine geldiği sırada, kendisini bir süredir rahatsız ettiği ve tehdit ettiği ileri sürülen eski erkek arkadaşı Lokman E. (33) tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Pusu ve Saldırı

İddialara göre hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve daha önce genç kadını "sizi öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği belirtilen Lokman E., site girişinde pusu kurup Akbaba’ya ateş açtı. Sol diz kapağı altından yaralanan genç kadın, olay yerine gelen ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay Anı Kamerada

Meydana gelen silahlı saldırı, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Akbaba’nın eve girmek üzereyken saldırganla karşılaştığı, daha sonra saldırganın kadını kovaladığı ve silah sesleri ile yardım çığlıklarının duyulduğu görülüyor.

Soruşturma ve Yakalama

Menemen Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı koordinasyonunda Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Olay Yeri İnceleme (OYİ) timleri geniş çaplı tahkikat başlattı. Yapılan saha çalışmaları sonucu şüpheli Lokman E., olaydan yaklaşık 1,5 saat sonra bir akaryakıt istasyonunda beklerken yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada olayda kullandığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca ve boş şarjör ele geçirildi.

Hastane Süreci ve Otopsi

Yoğun bakımda tedavi gören Gözde Akbaba, yapılan tüm müdahalelere rağmen 21 Ocak günü yaşamını yitirdi. Genç kadının vefatı ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Karşıyaka Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından yapılan ölü muayene işlemlerinin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Tutuklama

Gözaltına alınan şüpheli Lokman E., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

