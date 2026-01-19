Kayseri Kocasinan'da Otomobil ile Kamyonet Kafa Kafaya Çarpıştı: 3 Yaralı

Kayseri Kocasinan'da Cırgalan Mahallesi 4114. Sokak'ta otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 06:39
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 06:48
Kaza ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cırgalan Mahallesi 4114. Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, M.D. yönetimindeki 34 DAN 527 plakalı otomobille F.S. yönetimindeki 38 BB 887 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüler M.D. ve F.S. ile otomobilde bulunan yolcu M.S.T.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı.

Ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından otomobil ve kamyonet çekiciyle kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

