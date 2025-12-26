DOLAR
42,91 -0,17%
EURO
50,56 0,59%
ALTIN
6.267,69 -1,58%
BITCOIN
3.741.365,01 0,78%

Bartın'da Karşı Şeride Geçen Otomobil Hafif Ticari Araçla Çarpıştı: 1 Yaralı

Bartın'da yağmur sonrası kaygan zeminde karşı şeride geçen otomobil, Karabük yönünden gelen hafif ticari araçla çarpıştı; kaza Kurtköy mevkiinde gerçekleşti, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:48
Bartın'da Karşı Şeride Geçen Otomobil Hafif Ticari Araçla Çarpıştı: 1 Yaralı

Bartın'da Karşı Şeride Geçen Otomobil Hafif Ticari Araçla Çarpıştı: 1 Yaralı

Kaza Detayları

Bartın'da, Karabük istikametinden Bartın istikametine seyir halinde olan otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan zeminde kontrolü kaybederek karşı şeride geçti. Direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi sonucu araç, karşı istikametten Karabük’e seyir halinde bulunan hafif ticari araçla çarpıştı.

Kaza, Kurtköy mevkiinde meydana geldi ve çarpışma anı ticari aracın kamerasına yansıdı.

Yaralı ve İnceleme

Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI: 1 YARALI

KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI: 1 YARALI

KARŞI ŞERİDE GEÇEN OTOMOBİL TİCARİ ARAÇLA ÇARPIŞTI: 1 YARALI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Çermik’te peynir fabrikası patlaması: 5 işçi yaralandı
2
Mersin'de Trafikte Darp: Yerlikaya Uyardı — 3 Yıl Hapis, 180 Bin TL Ceza
3
Aydın Efeler'de Apartta Yangın: Saç Kurutma Makinesi Alev Aldı, İtfaiye Müdahale Etti
4
Mardin Kızıltepe'de Makas Atan Motosiklet Sürücüsü Yakalandı
5
Ağrı'da Yolcu Otobüsünde 245 Litre Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi
6
Vize'de Palet Fabrikası Talaş Deposunda Yangın
7
Bartın'da Karşı Şeride Geçen Otomobil Hafif Ticari Araçla Çarpıştı: 1 Yaralı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı