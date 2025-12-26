Bartın'da Karşı Şeride Geçen Otomobil Hafif Ticari Araçla Çarpıştı: 1 Yaralı
Kaza Detayları
Bartın'da, Karabük istikametinden Bartın istikametine seyir halinde olan otomobil, yağmur sonrası kayganlaşan zeminde kontrolü kaybederek karşı şeride geçti. Direksiyon hakimiyetinin yitirilmesi sonucu araç, karşı istikametten Karabük’e seyir halinde bulunan hafif ticari araçla çarpıştı.
Kaza, Kurtköy mevkiinde meydana geldi ve çarpışma anı ticari aracın kamerasına yansıdı.
Yaralı ve İnceleme
Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.
