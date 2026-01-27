Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı
Emniyetin Narkotik Operasyonu Sonuç Verdi
Bartın’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.
Bartın’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimat ve koordinesinde aramalar yapıldı.
Aramalarda 23,40 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4,46 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili 9 şüpheli hakkında 2TCK 191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.
