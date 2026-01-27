Bartın'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Bartın'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı; sentetik kannabinoid, metamfetamin ve bir hassas terazi ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.01.2026 19:56
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 19:56
Emniyetin Narkotik Operasyonu Sonuç Verdi

Bartın’da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Bartın’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü operasyonda, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimat ve koordinesinde aramalar yapıldı.

Aramalarda 23,40 gram sentetik kannabinoid maddesi, 4,46 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili 9 şüpheli hakkında 2TCK 191 Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

