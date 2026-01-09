Bartın'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı

Bartın'da narkotik operasyonunda 6 kişi tutuklandı; adreslerde 449,55 gr bonzai, 2,89 gr esrar, 17 sentetik ecza ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:04
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:07
Operasyon ve ele geçirilenler

Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, savcılık koordinesinde yürütülen operasyonda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 449,55 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2,89 gram esrar, 17 adet sentetik ecza ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Adli süreç

Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki ifade ve işlem süreçlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

