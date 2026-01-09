Bartın'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Kişi Tutuklandı
Operasyon ve ele geçirilenler
Bartın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, savcılık koordinesinde yürütülen operasyonda 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 449,55 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2,89 gram esrar, 17 adet sentetik ecza ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi.
Adli süreç
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki ifade ve işlem süreçlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
