BASKİ'den Su Sayaçları İçin Donma Uyarısı

BASKİ’den su sayaçlarında donma uyarısı

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), soğuk hava ve buzlanma nedeniyle su sayaçlarında artan donma riskine karşı vatandaşları bilgilendirdi.

Donma riski ve sahada alınan önlemler

BASKİ, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte açıkta bulunan sayaçlarda donma riskinin yükseldiğini belirterek, sayaçlar ve su tesisatlarına yönelik koruyucu önlemleri sahada uygulamaya aldığını açıkladı.

Donan sayaçlara ateşle veya sıcak suyla müdahale etmeyin

Kuruluş, bazı abonelerin donan sayaç ve borulara sıcak su ya da ateşle müdahale ettiğini ve bunun sayaçlara ciddi zarar vererek kullanılamaz hale getirdiğini kaydetti. BASKİ, bu tür müdahalelerin kesinlikle yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Patlayan sayaçları hemen bildirin

Donma nedeniyle patlayan sayaçlardan akan suyun diğer sayaçların da donmasına yol açabildiğine dikkat çeken BASKİ, bu gibi durumlarda vananın kapatılarak suyun kesilmesi ve zaman kaybetmeden Alo 185'e başvurulmasını istedi. Müdahalelerin mutlaka profesyonel ekiplerce yapılması gerektiği belirtildi.

Abonelere alınması gereken tedbirler

BASKİ Genel Müdürlüğü, konut ve iş yerlerinde sayaçtan önceki ve sonraki bağlantı borularının uygun yalıtım malzemeleriyle kaplanması ve kuru tutulmasının önemine işaret etti. Sayaçların kesinlikle naylon malzeme ile kapatılmaması gerektiği; bunun nemlenme ve sayaç patlamalarına yol açacağı uyarısı yapıldı.

BALIKESİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, SOĞUK HAVA VE BUZLANMA NEDENİYLE SU SAYAÇLARINDA MEYDANA GELEBİLECEK DONMA RİSKİNE KARŞI VATANDAŞLARI BİLGİLENDİRDİ.