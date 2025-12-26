Eğirdir Mahmatlar'da İki Otomobil Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı

Kaza Mahmatlar köyü mevkiinde meydana geldi

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Mahmatlar köyü mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu her iki sürücü de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömer G. idaresindeki otomobil ile Tarık D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

