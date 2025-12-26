DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,6%
ALTIN
6.214,19 -0,71%
BITCOIN
3.803.971,49 -0,86%

Eğirdir Mahmatlar'da İki Otomobil Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Mahmatlar köyü mevkiinde iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücüler Ömer G. ve Tarık D. yaralandı; jandarma ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:20
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:20
Eğirdir Mahmatlar'da İki Otomobil Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı

Eğirdir Mahmatlar'da İki Otomobil Çarpıştı: Sürücüler Yaralandı

Kaza Mahmatlar köyü mevkiinde meydana geldi

Isparta'nın Eğirdir ilçesi Mahmatlar köyü mevkiinde iki otomobilin çarpışması sonucu her iki sürücü de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ömer G. idaresindeki otomobil ile Tarık D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ISPARTA’NIN EĞİRDİR İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA HER İKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ DE...

ISPARTA’NIN EĞİRDİR İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA HER İKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ DE YARALANDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da 'sazan sarmalı' dolandırıcılığını ekspertiz engelledi
2
Sivas'ta ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
3
Rusya’nın Gece Saldırıları: Odesa ve Mikolayiv Limanlarında Gemilere Zarar
4
Sivas'ta Ağabeyini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
5
BASKİ'den Su Sayaçları İçin Donma Uyarısı
6
Bilecik Söğüt’te yağış kaynaklı trafik kazası: 2 yaralı
7
Manavgat'ta Oğul Tartıştı, Babasını Vurdu: Baba Öldü, Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı