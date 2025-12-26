DOLAR
Bursa'da Cadde Ortasında Silahlı Takip: Şüpheli F.D. Yakalandı

Bursa'da husumetlisine cadde ortasında peş peşe ateş açan şüpheli F.D., güvenlik kameraları ve ekip çalışmasıyla tabancasıyla birlikte yakalandı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:10
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:27
Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesinde meydana gelen olayda, bir süredir aralarında husumet bulunan iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından silaha sarılan şüpheli, hedef aldığı kişiyi cadde ortasında kovaladı ve çevredeki kalabalığa aldırış etmeden peş peşe ateş açtı.

Kaçan kişi, atıldığı bir işletmenin içinde son anda korunarak kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Olay anı, işyeri ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kameralarda, saldırganın paniğe neden olan kovalamacası ve ateş etme anları net şekilde görüldü.

Gözaltı ve Soruşturma

Olay sonrası çalışma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin F.D. olduğunu tespit etti. Zanlı, olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından F.D. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tahkikat başlatıldığı ve şüphelinin adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

