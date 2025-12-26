Bursa'da Cadde Ortasında Silahlı Takip: Şüpheli F.D. Yakalandı

Merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesinde meydana gelen olayda, bir süredir aralarında husumet bulunan iki kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından silaha sarılan şüpheli, hedef aldığı kişiyi cadde ortasında kovaladı ve çevredeki kalabalığa aldırış etmeden peş peşe ateş açtı.

Kaçan kişi, atıldığı bir işletmenin içinde son anda korunarak kurşunların hedefi olmaktan kurtuldu. Olay anı, işyeri ve çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kameralarda, saldırganın paniğe neden olan kovalamacası ve ateş etme anları net şekilde görüldü.

Gözaltı ve Soruşturma

Olay sonrası çalışma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin F.D. olduğunu tespit etti. Zanlı, olayda kullandığı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından F.D. hakkında kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tahkikat başlatıldığı ve şüphelinin adli mercilere sevk edileceği bildirildi.

BURSA'DA HUSUMETLİSİNİ CADDE ORTASINDA SİLAHLA KOVALAYAN VE ÇEVREDEKİ KALABALIĞA ALDIRIŞ ETMEDEN PEŞ PEŞE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ, BURSA ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNCE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.