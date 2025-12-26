DOLAR
42,92 -0,18%
EURO
50,61 0,6%
ALTIN
6.214,19 -0,71%
BITCOIN
3.803.971,49 -0,86%

Humus'ta İmam Ali bin Ebu Talib Cami'de Patlama: 3 Ölü, 5 Yaralı

Humus'ta İmam Ali bin Ebu Talib Cami'de patlama: SANA'ya göre 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:50
Humus'ta İmam Ali bin Ebu Talib Cami'de Patlama: 3 Ölü, 5 Yaralı

Humus'ta İmam Ali bin Ebu Talib Cami'de Patlama: 3 Ölü, 5 Yaralı

Olayın Detayları

Suriye'nin Humus kentinde, Vadi Ez-Zeheb Mahallesi'nde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Cami'de bir patlama meydana geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

SURİYE'NİN HUMUS ŞEHRİNDEKİ BİR CAMİDE MEYDANA GELEN PATLAMADA 3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 5...

SURİYE'NİN HUMUS ŞEHRİNDEKİ BİR CAMİDE MEYDANA GELEN PATLAMADA 3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI İFADE EDİLDİ.

SURİYE'NİN HUMUS ŞEHRİNDEKİ BİR CAMİDE MEYDANA GELEN PATLAMADA 3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 5...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kastamonu'da 'sazan sarmalı' dolandırıcılığını ekspertiz engelledi
2
Sivas'ta ağabeyini göğsünden bıçaklayarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
3
Rusya’nın Gece Saldırıları: Odesa ve Mikolayiv Limanlarında Gemilere Zarar
4
Sivas'ta Ağabeyini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
5
BASKİ'den Su Sayaçları İçin Donma Uyarısı
6
Bilecik Söğüt’te yağış kaynaklı trafik kazası: 2 yaralı
7
Manavgat'ta Oğul Tartıştı, Babasını Vurdu: Baba Öldü, Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı