Humus'ta İmam Ali bin Ebu Talib Cami'de Patlama: 3 Ölü, 5 Yaralı
Olayın Detayları
Suriye'nin Humus kentinde, Vadi Ez-Zeheb Mahallesi'nde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Cami'de bir patlama meydana geldi.
Suriye resmi haber ajansı SANA, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi.
Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.
