Humus'ta İmam Ali bin Ebu Talib Cami'de Patlama: 3 Ölü, 5 Yaralı

Olayın Detayları

Suriye'nin Humus kentinde, Vadi Ez-Zeheb Mahallesi'nde bulunan İmam Ali bin Ebu Talib Cami'de bir patlama meydana geldi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, olayda 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma ve incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

SURİYE'NİN HUMUS ŞEHRİNDEKİ BİR CAMİDE MEYDANA GELEN PATLAMADA 3 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 5 KİŞİNİN YARALANDIĞI İFADE EDİLDİ.