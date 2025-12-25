DOLAR
İzmit'te Köprü Altında Çıplak Şahıs: Polis Müdahalesi

Kocaeli İzmit Yahyakaptan Mahallesi Elzem Sokak'ta köprü altında çıplak halde garip hareketler sergileyen şahıs, vatandaşın ihbarı üzerine polis tarafından kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 22:17
Yahyakaptan Mahallesi'nde şaşkınlık veren görüntüler

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Yahyakaptan Mahallesi Elzem Sokak üzerindeki köprü altında meydana gelen olay, çevredekileri hem şaşırttı hem de tedirgin etti.

Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçen bir vatandaş köprü altında çıplak halde yatan ve zaman zaman anlamsız hareketler sergileyen bir şahıs fark etti. O anlar, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Görüntülerde şahsın bir süre yerde yattığı ve aralıklı olarak sıra dışı hareketler yaptığı görülüyor. Durumu fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, çırılçıplak halde bulunan şahsa müdahale etti. Polis ekipleri, şahsı giydirerek kontrol altına aldı ve olayla ilgili işlem başlattı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

