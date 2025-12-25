İzmit'te Köprü Altında Çıplak Şahıs: Polis Müdahalesi

Yahyakaptan Mahallesi'nde şaşkınlık veren görüntüler

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, Yahyakaptan Mahallesi Elzem Sokak üzerindeki köprü altında meydana gelen olay, çevredekileri hem şaşırttı hem de tedirgin etti.

Edinilen bilgiye göre, bölgeden geçen bir vatandaş köprü altında çıplak halde yatan ve zaman zaman anlamsız hareketler sergileyen bir şahıs fark etti. O anlar, vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Görüntülerde şahsın bir süre yerde yattığı ve aralıklı olarak sıra dışı hareketler yaptığı görülüyor. Durumu fark eden vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, çırılçıplak halde bulunan şahsa müdahale etti. Polis ekipleri, şahsı giydirerek kontrol altına aldı ve olayla ilgili işlem başlattı.

Köprü altında akıllara durgunluk veren görüntüler