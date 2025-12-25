DOLAR
Edirne'de Sınır Kapılarında Yeni Yıl Öncesi Dev Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'de Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında tırlarda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 22:54
Edirne'de Sınır Kapılarında Yeni Yıl Öncesi Dev Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'de Sınır Kapılarında Yeni Yıl Öncesi Dev Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'de güvenlik güçleri, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında peş peşe büyük operasyonlar gerçekleştirdi.

Operasyon Detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada 31 kilo 54 gram kokain ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ayrı bir operasyonda ise ülkeye giriş yapan başka bir tırda 591 kilo 162 gram uyuşturucu madde bulundu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yürütülen çalışmalarda da bir tırda yapılan aramada 50 kilo 930 gram esrar ile 25 kilo 646 gram MDMA cinsi sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltılar ve Soruşturma

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Uluslararası Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında adli işlemler başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililer, uyuşturucu madde ticareti yapan ve bu yolla özellikle çocuklar ile gençleri hedef alan suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini vurguladı.

Tebrik

Başarılı operasyonlarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tebrik edildi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

