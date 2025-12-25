Edirne’de Yeni Yıl Öncesi Rekor Uyuşturucu Operasyonu

Edirne sınır kapılarında yeni yıl öncesi büyük uyuşturucu operasyonu

Edirne’de güvenlik güçleri, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sınır kapılarında ardı ardına operasyonlar gerçekleştirdi. Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yapılan kontrollerde farklı türlerde toplam yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada 31 kilo 054 gram kokain ele geçirildi. Aynı kapıda, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ayrı bir operasyonda başka bir tırda 591 kilo 162 gram ecstasy bulundu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yürütülen çalışmalarda ise bir tırda yapılan aramada 50 kilo 930 gram esrar ile 25 kilo 646 gram MDMA cinsi sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Uluslararası Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, uyuşturucu madde ticareti yapan ve özellikle çocuklar ile gençleri hedef alan suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Başarılı operasyonlarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tebrik edildi.

