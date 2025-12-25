DOLAR
Edirne’de Yeni Yıl Öncesi Rekor Uyuşturucu Operasyonu

Edirne Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında tırlarda yüzlerce kilo uyuşturucu ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltında; adli süreç başlatıldı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 22:49
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 22:49
Edirne’de güvenlik güçleri, uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında sınır kapılarında ardı ardına operasyonlar gerçekleştirdi. Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yapılan kontrollerde farklı türlerde toplam yüzlerce kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon ayrıntıları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada 31 kilo 054 gram kokain ele geçirildi. Aynı kapıda, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen ayrı bir operasyonda başka bir tırda 591 kilo 162 gram ecstasy bulundu.

Hamzabeyli Sınır Kapısı’nda yürütülen çalışmalarda ise bir tırda yapılan aramada 50 kilo 930 gram esrar ile 25 kilo 646 gram MDMA cinsi sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında "Uluslararası Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçu kapsamında adli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, uyuşturucu madde ticareti yapan ve özellikle çocuklar ile gençleri hedef alan suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla ve aralıksız sürdürüleceğini vurguladı. Başarılı operasyonlarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü ile Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli tebrik edildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

