Rize'de Çocuğun Cinsel İstismarı Zanlısı Yakalandı ve Cezaevine Gönderildi

Rize'de Çocuğun Cinsel İstismarı Zanlısı Yakalandı

Jandarma operasyonuyla yakalanan şüpheli cezaevine gönderildi

Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (48) isimli şahıs il merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adli işlemlerin akabinde M.K., Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve takip işlemleri, Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülüyor.

