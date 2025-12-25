DOLAR
Rize'de Çocuğun Cinsel İstismarı Zanlısı Yakalandı ve Cezaevine Gönderildi

Rize'de çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (48), jandarma tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 22:39
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 22:39
Rize İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. (48) isimli şahıs il merkezinde yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Adli işlemlerin akabinde M.K., Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma ve takip işlemleri, Rize İl Jandarma Komutanlığı tarafından sürdürülüyor.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

