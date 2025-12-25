DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,96 -0,03%
BITCOIN
3.776.467,07 -0,68%

Antalya Serik'te EDS Direğine Çarpan Tır Devrildi: 2 Yaralı

Antalya Serik'te dorsesi EDS direğine çarpan tır devrildi; kopan demirler kamyona ve otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 22:48
Antalya Serik'te EDS Direğine Çarpan Tır Devrildi: 2 Yaralı

Antalya Serik'te EDS direğine çarpan tır devrildi: 2 yaralı

Olay yeri ve an

Kaza, saat 19.30 sıralarında D400 Karayolu, Cumalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya istikametine giden, sürücüsü öğrenilemeyen 07 BHY 234 plakalı tırın açılan dorsesi EDS sisteminin bulunduğu direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen demir direkler, Mustafa E.'nin kullandığı 34 HF 2904 plakalı kamyonun kupasına ve bir otomobilin tavan kısmına çarptı.

Müdahale ve yaralılar

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Direklerin çarptığı kamyonun kupasında sıkışan Mustafa E., itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Tır sürücüsü ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Her iki sürücü de yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Şans eseri yara almayan aile

EDS direğinin hafif şekilde çarptığı otomobilde bulunan bir aile kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Dönmez, "Biz yolda giderken bir anda üzerimize EDS direği devrildi. O esnada geçen kamyonu biçti. Kamyon olmasa bizim arabayı biçecekti. Kaza anında çok büyük korku ve panik yaşadık" diye konuştu.

Soruşturma sürüyor

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

SERİK'TE DORSESİ EDS SİSTEMİNİN BULUNDUĞU DİREĞE ÇARPAN TIR DEVRİLDİ. KOPAN DEMİRLER, KAMYONUN...

SERİK'TE DORSESİ EDS SİSTEMİNİN BULUNDUĞU DİREĞE ÇARPAN TIR DEVRİLDİ. KOPAN DEMİRLER, KAMYONUN KUPASINA VE OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZADA 1’İ AĞIR 2 KİŞİ YARALANDI.

SERİK'TE DORSESİ EDS SİSTEMİNİN BULUNDUĞU DİREĞE ÇARPAN TIR DEVRİLDİ. KOPAN DEMİRLER, KAMYONUN...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne'de Sınır Kapılarında Yeni Yıl Öncesi Dev Uyuşturucu Operasyonu
2
Edirne’de Yeni Yıl Öncesi Rekor Uyuşturucu Operasyonu
3
Antalya Serik'te EDS Direğine Çarpan Tır Devrildi: 2 Yaralı
4
Rize'de Çocuğun Cinsel İstismarı Zanlısı Yakalandı ve Cezaevine Gönderildi
5
İzmit’te köprü altında çıplak şahıs paniği: Polis müdahale etti
6
İzmit'te Köprü Altında Çıplak Şahıs: Polis Müdahalesi
7
Kale'de Otomobil Ağaca Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika