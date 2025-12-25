Antalya Serik'te EDS direğine çarpan tır devrildi: 2 yaralı

Olay yeri ve an

Kaza, saat 19.30 sıralarında D400 Karayolu, Cumalı Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya istikametine giden, sürücüsü öğrenilemeyen 07 BHY 234 plakalı tırın açılan dorsesi EDS sisteminin bulunduğu direğe çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen demir direkler, Mustafa E.'nin kullandığı 34 HF 2904 plakalı kamyonun kupasına ve bir otomobilin tavan kısmına çarptı.

Müdahale ve yaralılar

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Direklerin çarptığı kamyonun kupasında sıkışan Mustafa E., itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Tır sürücüsü ise kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Her iki sürücü de yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Kazada 1'i ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Şans eseri yara almayan aile

EDS direğinin hafif şekilde çarptığı otomobilde bulunan bir aile kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Otomobilde yolcu olarak bulunan Mehmet Dönmez, "Biz yolda giderken bir anda üzerimize EDS direği devrildi. O esnada geçen kamyonu biçti. Kamyon olmasa bizim arabayı biçecekti. Kaza anında çok büyük korku ve panik yaşadık" diye konuştu.

Soruşturma sürüyor

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

