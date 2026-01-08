Batman'da tüp sızıntısı: 87 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi, eşi yoğun bakımda

Beşiri'nin Yenipınar köyünde akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir kişi öldü, bir kişi hastaneye kaldırıldı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yenipınar köyü'nde akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, evlerinde yemek yapan Zeynep Atmaca (87) ile eşi Ahmet Atmaca, mutfak tüpünden sızan gazdan etkilendi.

Durumun fark edilmesi üzerine köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Zeynep Atmaca'nın gaz zehirlenmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet Atmaca ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, Atmaca'nın hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri evde inceleme yaparken, soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdüğü öğrenildi.

