Batman'da tüp sızıntısı: 87 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi, eşi yoğun bakımda

Beşiri'nin Yenipınar köyünde mutfak tüpünden sızan gaz sonucu 87 yaşındaki Zeynep Atmaca hayatını kaybetti, eşi Ahmet Atmaca yoğun bakımda.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 20:24
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 20:24
Beşiri'nin Yenipınar köyünde akşam saatlerinde meydana gelen olayda bir kişi öldü, bir kişi hastaneye kaldırıldı

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Yenipınar köyü'nde akşam saatlerinde gerçekleşen olayda, evlerinde yemek yapan Zeynep Atmaca (87) ile eşi Ahmet Atmaca, mutfak tüpünden sızan gazdan etkilendi.

Durumun fark edilmesi üzerine köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Zeynep Atmaca'nın gaz zehirlenmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ahmet Atmaca ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, Atmaca'nın hayati tehlikesinin devam ettiğini bildirdi.

Olayla ilgili jandarma ekipleri evde inceleme yaparken, soruşturmanın geniş çaplı olarak sürdüğü öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

