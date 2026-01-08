Küçükçekmece Halkalı'da Şiddetli Rüzgar: Konteynırlar Devrildi

Eski gümrük sahasında vinç müdahalesi ve havadan görüntüler

Küçükçekmece Halkalı eski gümrük sahasında etkili olan şiddetli rüzgar, alandaki konteynırların devrilmesine yol açtı. Olayın etkisi artarak devam ediyor.

Konteynırlar büyük bir gürültüyle devrilirken, alanda sevk ve idare için hızla müdahaleler başlatıldı. Devrilen konteynırların vinç yardımıyla kaldırma çalışmaları gerçekleştirildi.

Çalışmalar sırasında yaşanan kurtarma ve kaldırma operasyonları havadan görüntülendi. Görüntülerde saha içindeki hareketlilik ve ekiplerin müdahalesi net biçimde görüldü.

Olayla ilgili gelişmeler ve rüzgarın seyrine bağlı olarak yapılacak yeni çalışmalar kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.

