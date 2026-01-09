Bayrampaşa’da Yürek Isıtan An: Çocuk Ambulansa Yol Açtı

Sürücülere el işaretleriyle müdahale eden küçük kahraman

İstanbul Bayrampaşa’da, sıkışan trafik nedeniyle ilerleyemeyen ambulansa bir çocuğun müdahalesi, çevredeki vatandaşların takdirini topladı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi Yahya Kemal Caddesi’nde meydana geldi. Cadde üzerinde yoğun trafiğin yaşandığı sırada ambulans sirenini duyan çocuk, adeta bir trafik polisiymişçesine yola atılarak araçları durdurmaya ve ambulansa yol açmaya çalıştı.

El işaretleriyle sürücülere ambulansa yol vermeleri gerektiğini anlatan çocuk, sokağın başında bekleyerek araçların geçişine izin vermedi ve ambulansın ilerlemesine yardımcı oldu. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çocuğun duyarlı tavrı çevredeki vatandaşlar tarafından takdir edilirken, olayın görüntüleri paylaşılmak üzere kaydedildi. (DH-MT)

Bayrampaşa'da yürekleri ısıtan görüntü kamerada: Çocuk trafikte kalan ambulansa yol açtı