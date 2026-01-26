Beşikdüzü’de Karadeniz Sahil Yolu’nda Kaza Sonrası Kavga: Ulaşım 1 Saat Durdu

Beşikdüzü’de Karadeniz Sahil Yolu’nda Kaza Sonrası Kavga

Olay, dün gece Beşikdüzü Limanı mevkiinde iki aracın çarpışmasıyla başladı

Trabzon’un Beşikdüzü ilçesinde, dün gece Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen kazada, Giresun istikametine arka arkaya seyreden iki araç çarpıştı. Kazada maddi hasar oluştu.

Kazanın ardından sürücüler arasında başlayan tartışma kısa sürede alevlenerek kavgaya dönüştü. Olay, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ve trafik ekiplerine bildirildi.

Trafik ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek tarafları ayırdı ve müdahale etti. Kazanın ve sonrasındaki kavganın etkisiyle yolda ulaşım 1 saat süreyle durdu.

Yaşananların bazı anları çevredeki binalarda yaşayan vatandaşların cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

