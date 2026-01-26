Beykoz TEM Bağlantı Yolunda Makas Tehlikesi: 34 FLC 606 Kamerada

Beykoz TEM Bağlantı Yolunda Makas Tehlikesi: 34 FLC 606 Plakalı Araç Kamerada

Emniyet şeridine sokulan araç ve yüksek hız, olası bir faciayı andırdı

Beykoz’da Kuzey Marmara Otoyolu TEM bağlantı yolunda çekilen görüntüler, trafikte tehlike saçan sürücünün yaptıklarını gözler önüne serdi. 34 FLC 606 plakalı otomobilin makas atarak ilerlemesi, trafikte büyük risk oluşturdu.

Görüntülere göre, makas atan sürücü en sağ şeritte kendi halinde seyreden aracı sıkıştırarak emniyet şeridine kadar itti. Sürücünün, yaklaşık 130 kilometre hızla ilerlediği anlar kayıtlara yansıdı.

Tehlikeli manevralarına devam eden sürücü, diğer aracı emniyet şeridine zorladıktan sonra kendisi de emniyet şeridine girerek yoluna devam etti. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansırken, söz konusu davranış muhtemel bir faciayı andırdı.

Görüntüler, trafikteki sorumsuz sürücülerin neden olduğu tehlikeyi bir kez daha ortaya koydu. Şans eseri olayda herhangi bir kaza meydana gelmedi.

OTOMOBİLİN TEHLİKELİ MANEVRALARI ARAÇ KAMERASINA YANSIDI.