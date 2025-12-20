DOLAR
Bilecik'te 346 Öğrenciye Yerli ve Milli Jandarma Sistemleri Tanıtıldı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, Refik Aslan Öztürk Fen Lisesi'nde 346 öğrenciye yerli ve milli jandarma araçları, sistemleri ve ekiplerini tanıttı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 10:41
Etkinlik Detayları

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde Refik Aslan Öztürk Fen Lisesi’nde öğrenim gören 346 öğrenci'ye yerli ve milli olarak üretilen araç, malzeme ve sistemler tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından KADES uygulaması ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tanıtımı yapıldı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri trafik araçları ve radar ekipmanlarını öğrencilere gösterirken, MEBS Şube Müdürlüğü elektronik ve optik sistemler hakkında bilgilendirme gerçekleştirdi.

Kriminal Kısım Amirliği olay yeri inceleme malzemelerini tanıtırken, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı tarafından yerli ve milli silahlar öğrencilere sunuldu. Ayrıca jandarma bünyesinde görev yapan köpek unsurları tarafından yetenek gösterisi icra edildi.

Düzenlenen faaliyete Bilecik İl Jandarma Komutanı Ali Vanlı ile İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek de katılarak öğrencilerle birlikte stantları gezdi.

Ali Vanlı şöyle dedi: "Öğrencilerimize yerli ve milli imkânlarla geliştirilen araç, malzeme ve sistemlerimizi tanıtarak hem farkındalık oluşturmayı hem de güvenlik güçlerimizin görevlerini yakından tanımalarını amaçladık. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

