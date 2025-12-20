DOLAR
Bilecik’te Jandarma'dan Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği denetimi yaptı; sürücülere bilgilendirme yapıldı, denetimler sürecek.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 12:26
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 12:26
Denetim detayları

Bilecik’te Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından, yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, araçların kış lastiği kullanıp kullanmadığı kontrol edildi ve eksikliği tespit edilen sürücülerle gerekli işlemler yapıldı.

Bilgilendirme ve önlem

Denetim sırasında sürücülere, olası trafik kazalarının önlenmesi ile can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kurumsal açıklama

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, trafik güvenliğini artırmak için denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini bildirdi.

