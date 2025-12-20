Bilecik’te Jandarma'dan Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi

Denetim detayları

Bilecik’te Bilecik İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik timleri tarafından, yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

Uygulama kapsamında, araçların kış lastiği kullanıp kullanmadığı kontrol edildi ve eksikliği tespit edilen sürücülerle gerekli işlemler yapıldı.

Bilgilendirme ve önlem

Denetim sırasında sürücülere, olası trafik kazalarının önlenmesi ile can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla kış lastiği kullanımının önemi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kurumsal açıklama

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, trafik güvenliğini artırmak için denetim ve bilgilendirme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceğini bildirdi.

JANDARMADAN TİCARİ ARAÇLARA KIŞ LASTİĞİ DENETİMİ