Arnavutköy'de Hafriyat Kamyonu 72 Yaşındaki Mehmet Alır'a Çarptı

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu yaşlı adama çarptı: Mehmet Alır hayatını kaybetti

Kaza, saat 12.00 sıralarında Arnavutköy Hadımköy Mahallesi Haraççı - Hadımköy Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 34 ETD 052 plakalı hafriyat kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Alır (72)'a çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan Mehmet Alır ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde yaşlı adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Alır'ın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Muhtar: Yaya geçidi kaldırıldı, kaza kaçınılmazdı

Olay anında olay yerinde bulunan Hastane Mahallesi Muhtarı Onur Fırıncı, bölgede daha önce alınan önlemlerin kaldırıldığına dikkat çekti ve şunları söyledi:

"Şu anda bulunduğumuz yer Hadımköy Haraççı Yolu Caddesi olarak biliniyor. Burada 3 ay önce Arnavutköy Belediyesi ve Belediye Başkanımız Mustafa Candaroğlu bir çalışma yaptı, buraya bir yaya geçidi konuldu. Ancak yaya geçidi yapıldığı günün akşamında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlar gelip bu geçidi sildi. ‘Burada yaya geçidi olamaz’ diyerek yolu eski haline getirdiler. Burası Hadımköy’ün en işlek caddelerinden biri, sosyal tesislerin ve parkın olduğu bir bölge. Her gün yüzlerce insan buradan karşıya geçiyor. Kaza kaçınılmaz hale geldi. Önlemler alınmıştı ama sonrasında yaya geçidinin silinmesi, şu anda da neredeyse görünmez hale gelmesi sonucu bu acı olayı yaşadık. Ölen vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum."

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri kazanın nedenlerini araştırıyor.

