DOLAR
42,8 0%
EURO
50,14 -0,01%
ALTIN
5.972,47 0,01%
BITCOIN
3.773.248,26 -0,16%

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliye Adli İşlem, 9,39 Gram Ele Geçirildi

Isparta'da düzenlenen operasyonda 9,39 gram uyuşturucu ve 3 aparata el konuldu; 1 kişi kullanım, 2 kişi ticaret suçundan işlem gördü.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 14:07
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 14:07
Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliye Adli İşlem, 9,39 Gram Ele Geçirildi

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliye Adli İşlem

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda, kent merkezinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Yapılan aramalarda 9,39 gram uyuşturucu madde ile birlikte 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon, narkotik ekiplerinin istihbarata dayalı çalışması sonucunda gerçekleştirildi.

Şüpheliler Hakkında İşlem

Yakalanan şüphelilerden 1 kişi hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, diğer 2 şüpheli ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak Cizre Muhtarlarıyla Güvenlik Toplantısı
2
Adana İmamoğlu’da Kayıp 72 Yaşındaki Vahit Şentuna 14. Günde Ölü Bulundu
3
Elazığ Yazıkonak'ta Park Halindeki Araç Alev Aldı
4
Mardin Nusaybin'de Kıraathane Tavanı Çöktü: 2 Yaralı
5
Süleymanpaşa'da Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Bilecik’te Jandarma'dan Ticari Araçlara Kış Lastiği Denetimi
7
Aksaray'da Yoğun Siste 5 Araçlı Zincirleme Kaza: 1 Yaralı

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025