Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliye Adli İşlem, 9,39 Gram Ele Geçirildi

Isparta'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheliye Adli İşlem

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz gün düzenlenen operasyonda, kent merkezinde uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalar yapıldı.

Operasyon ve Ele Geçirilenler

Yapılan aramalarda 9,39 gram uyuşturucu madde ile birlikte 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyon, narkotik ekiplerinin istihbarata dayalı çalışması sonucunda gerçekleştirildi.

Şüpheliler Hakkında İşlem

Yakalanan şüphelilerden 1 kişi hakkında "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılırken, diğer 2 şüpheli ise "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER