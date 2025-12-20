Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonu: 21 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi
Operasyon Detayları
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi.
Operasyon, Suruç ilçesine bağlı Üveçli Mahallesi'nde belirlenen adrese gerçekleştirildi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda toplam 21 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Aramalarda ele geçirilenlerin dökümü şu şekilde: 18 kilo 800 gram esrar, 2 kilo 200 gram skunk, ayrıca 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği.
Olayla ilgili şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
