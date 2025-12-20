DOLAR
Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonu: 21 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri Üveçli Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda toplam 21 kilo uyuşturucu ve silahlar ele geçirirken şüpheliler gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 13:47
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 13:47
Operasyon Detayları

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, uyuşturucu madde kullanımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde operasyon düzenlendi.

Operasyon, Suruç ilçesine bağlı Üveçli Mahallesi'nde belirlenen adrese gerçekleştirildi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda toplam 21 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

Aramalarda ele geçirilenlerin dökümü şu şekilde: 18 kilo 800 gram esrar, 2 kilo 200 gram skunk, ayrıca 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği.

Olayla ilgili şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

