Bingöl'de İşyerinden Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Bingöl'de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden Açıklama

Bingöl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 05.01.2026 ve 06.01.2026 tarihlerinde il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen "İşyeri ve Kurumdan Hırsızlık" olayının fail veya faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin detaylı saha çalışmaları sonucu bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Yakalama ve Ele Geçen Deliller

Yakalama sırasında şüphelinin üzerinden ele geçirilenler arasında 24.830 TL nakit para ve 1.98 gram ağırlığındaki Esrar maddesi bulunduğu, bu delillerin muhafaza altına alındığı kaydedildi. Şüpheli hakkında ayrıca TCK 191 kapsamında işlem yapıldığı ve trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 46.874 TL tutarında idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, farklı konularda çok sayıda suç kaydı bulunduğu ifade edilen şüphelinin adli mercilere sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı duyuruldu.

