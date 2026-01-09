Bingöl'de İşyerinden Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Bingöl'de iş yerinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalanıp adliyeye sevk edildi; ele geçirilen para ve esrarla birlikte tutuklandı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:12
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:12
Bingöl'de İşyerinden Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Bingöl'de İşyerinden Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Bingöl'de bir iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanarak adli makamlara sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü'nden Açıklama

Bingöl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 05.01.2026 ve 06.01.2026 tarihlerinde il merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde meydana gelen "İşyeri ve Kurumdan Hırsızlık" olayının fail veya faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesindeki Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin detaylı saha çalışmaları sonucu bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Yakalama ve Ele Geçen Deliller

Yakalama sırasında şüphelinin üzerinden ele geçirilenler arasında 24.830 TL nakit para ve 1.98 gram ağırlığındaki Esrar maddesi bulunduğu, bu delillerin muhafaza altına alındığı kaydedildi. Şüpheli hakkında ayrıca TCK 191 kapsamında işlem yapıldığı ve trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle 46.874 TL tutarında idari para cezası uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, farklı konularda çok sayıda suç kaydı bulunduğu ifade edilen şüphelinin adli mercilere sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı duyuruldu.

BİNGÖL’DE HIRSIZLIK YAPAN VE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANAN ŞÜPHELİ, SEVK EDİLDİĞİ ADLİ...

BİNGÖL’DE HIRSIZLIK YAPAN VE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN YAKALANAN ŞÜPHELİ, SEVK EDİLDİĞİ ADLİ MAKAMLARCA TUTUKLANDI.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş’ta Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı
2
İmamoğlu'nun Tutukluluk Haline Devam Kararı: 106 Sanık İçin Süreç Sürüyor
3
Tekirdağ'da Ev Yangını: 70 Yaşındaki Kadının Cansız Bedeni Bulundu - Cinayet Şüphesi
4
İzmir Konak’ta Uyuşturucu Operasyonu: 108 bin 472 Adet Sentetik Ecza Ele Geçirildi
5
Muş’ta Yoğun Kar Nedeniyle Yolcu Otobüsü Yoldan Çıktı
6
Tarsus'ta Ters Yöne Giden Motosikletçilere 30.734 TL Ceza
7
Bayrampaşa’da Yürek Isıtan An: Çocuk Ambulansa Yol Açtı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları