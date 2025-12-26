DOLAR
Bolu'da kağıt yüklü dorse alev aldı

Bolu'da Çaydurt mevkisindeki Bürnük köyü çöp sahasında kağıt yüklü tırın dorsesi park halindeyken alev aldı; itfaiye söndürdü, dorse kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:31
Bolu'da, Çaydurt mevkisindeki Bürnük köyü'ndeki çöp döküm sahasında kağıt yüklü bir tırın dorsesi park halindeyken alev aldı. Olay, alana çöp boşaltmaya gelen tırın dorsesinden yükselen dumanların fark edilmesiyle başladı.

Müdahale ve söndürme çalışmaları

Diğer çalışanlar tır sürücüsünü uyarıp aracı durdururken, çevredeki tırlar ve belediyeye ait çöp boşaltma tesisindeki yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahale yapıldı. Ancak söndürücü tüplerin yetersiz kalması sonucu alevler büyüdü.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve yangını söndürdü.

Hasar ve soruşturma

Yangın sonucunda dorsenin tamamı yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

