Buca’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

İzmir'in Buca ilçesinde iki operasyonda çok sayıda uyuşturucu hap, ruhsatsız silah ve kaçak tütün mamulleri ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 15:51
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 15:51
Buca’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

Buca’da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 3 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede iki ayrı adresi bastı

İzmir’in Buca ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu hap, ruhsatsız silah ve kaçak tütün mamulleri ele geçirildi. Olayla ilgili toplam 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti ve silah kanununa muhalefet suçlarına yönelik çalışmalarını sürdürdü.

İnönü Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda N.Ö. ve H.Ö. isimli şüpheliler yakalandı. Şahısların ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; bin 173 adet sentetik ecza, 4 adet ruhsatsız tabanca, 194 adet fişek, 1 adet tüfek ve 10 adet kartuş ele geçirildi.

Göksu Mahallesi'nde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda ise İ.M. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şahsın iş yerinde yapılan aramalarda; 30 bin 800 adet boş makaron, bin 200 adet içi doldurulmuş kaçak sigara, 5 bin 500 gram nargile melası ve 64 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan toplam 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği öğrenildi.

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN İKİ AYRI OPERASYONDA ÇOK SAYIDA...

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN İKİ AYRI OPERASYONDA ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU HAP, RUHSATSIZ SİLAH VE KAÇAK TÜTÜN MAMULLERİ ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLARLA İLGİLİ 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

İZMİR’İN BUCA İLÇESİNDE POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN İKİ AYRI OPERASYONDA ÇOK SAYIDA...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muğla 112: 2025'te 1 milyon 360 bin 165 çağrı
2
Dr. Yusuf Yeşilmen, Mardin 112 İl Ambulans Servisi Başhekimi Oldu
3
Sapanca Otoparkında Drift: A.S.'ye 58 bin 217 TL Ceza, Ehliyetine 2 Ay El Konuldu
4
Çorum Başsavcısı Bektaş: Hazırlık Evrakında %10 Azalma, %110 Evrak Temizleme Rekoru
5
Çorum'da Polis Denetiminde 6 Kişi Yakalandı
6
Antalya'da Karavanda Ölü Bulundu: 67 Yaşındaki Abdurrahman Coşkun Kurtaran
7
Konya'da Tır Ağaçları Ezerek Karşı Şeride Geçti: Sürücü Ağır Yaralandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları