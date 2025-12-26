DOLAR
Bucak’ta Bacada Yangın: İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü

Burdur’un Bucak ilçesi Barbaros Mahallesi'nde bir evin bacasında çıkan yangın, 112 ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 13:09
Olay ve Müdahale

Burdur’un Bucak ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Bucak ilçesi Barbaros Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Evde baca kısmından yoğun duman yükseldiğinin fark edilmesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek bacada çıkan yangını kontrol altına alıp söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisine yer verilmedi.

Son Durum

Yetkililer, yangının söndürüldüğünü bildirirken, olayla ilgili çalışmaların tamamlandığı ve bölgenin güvenli hale getirildiği aktarıldı.

