Bucak’ta Bacada Yangın: İtfaiye Müdahalesiyle Söndürüldü
Olay ve Müdahale
Burdur’un Bucak ilçesinde bir evin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, saat 11.00 sıralarında Bucak ilçesi Barbaros Mahallesi’nde bulunan bir evde meydana geldi. Evde baca kısmından yoğun duman yükseldiğinin fark edilmesi üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede müdahale ederek bacada çıkan yangını kontrol altına alıp söndürdü. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisine yer verilmedi.
Son Durum
Yetkililer, yangının söndürüldüğünü bildirirken, olayla ilgili çalışmaların tamamlandığı ve bölgenin güvenli hale getirildiği aktarıldı.
