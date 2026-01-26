Buldan’da Kavşak Çarpışması: 2 Yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde Alacaoğlu kavşağında iki otomobil çarpıştı; iki kişi yaralandı, yaralılar Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 09:15
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 09:17
Buldan’da Kavşak Çarpışması: 2 Yaralı

Buldan’da Kavşak Çarpışması: 2 Yaralı

DENİZLİ (İHA)

Denizli’nin Buldan ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Denizli- Manisa karayolu Alacaoğlu kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Alacaoğlu Mahallesi kavşağından Denizli – Manisa karayoluna çıkmak isteyen 10 ZB 012 plakalı otomobil ile Buldan istikametine seyir halinde olan 20 RH 942 plakalı otomobil, kavşakta yaşanan geçiş üstünlüğü anlaşmazlığı nedeniyle çarpıştı.

Kazada 20 RH 912 plakalı araçta bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan iki kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Tedavileri devam eden yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA İKİ KİŞİ YARALANDI.

DENİZLİ’NİN BULDAN İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Beşikdüzü’de Karadeniz Sahil Yolu’nda Kaza Sonrası Kavga: Ulaşım 1 Saat Durdu
2
Mersin'de Havaya Ateş: 23 Yaşındaki Baran Abdi Hayatını Kaybetti, Şahıs ve Oğlu Gözaltında
3
Buldan’da Kavşak Çarpışması: 2 Yaralı
4
Hatay'da Tipi 100'den Fazla Elektrik Direğini Yıktı; Hatlarda Buz Temizlendi
5
Beykoz TEM Bağlantı Yolunda Makas Tehlikesi: 34 FLC 606 Kamerada
6
Hatay'da 7 aylık Ece bebeğin yaşamını yitirdiği kaza güvenlik kamerasında
7
Otobanda 174 km hızla akrobasi yapan sürücüye 45 bin 693 TL ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları