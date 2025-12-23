Burdur'da Kaza: 16 yaşındaki Hamit Toktaşer 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Burdur'da 3 Araçlı Kazada Ağır Yaralanan Genç 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

8 Aralık'ta meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı

Kaza, 8 Aralık günü Burdur - Fethiye Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savaş Toktaşer (35) idaresindeki 07 L 9130 plakalı TOFAŞ Kartal marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Bu sırada A.A. yönetimindeki 15 AEH 778 plakalı Volkswagen panelvan ile Orçun V. idaresindeki 07 ZD 017 plakalı TOFAŞ otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Savaş Toktaşer ile aynı araçta bulunan Erkan Toktaşer (24) ve Hamit Toktaşer (16) ağır yaralandı; panelvan sürücüsü A.A. ile yolcu R.A. da yaralandı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu kurtarıldı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından dakikalarca kalp masajı yapılan Savaş Toktaşer ve Erkan Toktaşer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Hamit Toktaşer (16), Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. 15 gündür süren tedavisinin ardından Toktaşer, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Toktaşer'in cenazesinin memleketi Van'ın Muradiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

