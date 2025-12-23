DOLAR
42,83 -0,02%
EURO
50,62 -0,5%
ALTIN
6.132,27 -0,47%
BITCOIN
3.731.433,17 1,42%

Burdur'da Kaza: 16 yaşındaki Hamit Toktaşer 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Burdur'daki 8 Aralık kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki Hamit Toktaşer, 15 günlük tedavi sonrası yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:19
Burdur'da Kaza: 16 yaşındaki Hamit Toktaşer 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Burdur'da 3 Araçlı Kazada Ağır Yaralanan Genç 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

8 Aralık'ta meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 3 kişi yaralanmıştı

Kaza, 8 Aralık günü Burdur - Fethiye Kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Savaş Toktaşer (35) idaresindeki 07 L 9130 plakalı TOFAŞ Kartal marka otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti.

Bu sırada A.A. yönetimindeki 15 AEH 778 plakalı Volkswagen panelvan ile Orçun V. idaresindeki 07 ZD 017 plakalı TOFAŞ otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Savaş Toktaşer ile aynı araçta bulunan Erkan Toktaşer (24) ve Hamit Toktaşer (16) ağır yaralandı; panelvan sürücüsü A.A. ile yolcu R.A. da yaralandı.

İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun çalışmaları sonucu kurtarıldı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından dakikalarca kalp masajı yapılan Savaş Toktaşer ve Erkan Toktaşer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Hamit Toktaşer (16), Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesine sevk edildi. 15 gündür süren tedavisinin ardından Toktaşer, bugün öğle saatlerinde yaşamını yitirdi.

Toktaşer'in cenazesinin memleketi Van'ın Muradiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki gençten 15 gün sonra acı haber

Kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki gençten 15 gün sonra acı haber

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Sanığa 15 Yıl 9 Ay Hapis, Diğerine Beraat
2
Kayseri'de 'yan bakma' cinayetinde müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis
3
Kayseri'de 11 yıl 6 ay hapisle aranan N.Z. yakalandı
4
Erzincan Zabıtası 266 Marketi Denetledi: Süresi Geçen Ürünlere El Konuldu
5
Bilecik’te Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Makaron ve 80 kg Tütün Ele Geçirildi
6
Siirt'te Laboratuvar Skandalı: 8'i Sağlık Çalışanı 30 Kişi Gözaltında
7
Bursa’da İmar Krizi: Hasköy’de Yıkım Traktör Barikatıyla Durduruldu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi