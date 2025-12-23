DOLAR
42,83 -0,03%
EURO
50,63 -0,51%
ALTIN
6.141,64 -0,62%
BITCOIN
3.743.053,58 1,11%

Burdur'da Kaza: 16 Yaşındaki Hamit Toktaşer 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Burdur'da 8 Aralık'ta meydana gelen zincirleme kazada ağır yaralanan 16 yaşındaki Hamit Toktaşer, 15 gün süren tedavinin ardından yaşamını yitirdi; ölü sayısı 3'e yükseldi.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 17:26
Burdur'da Kaza: 16 Yaşındaki Hamit Toktaşer 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Burdur'da zincirleme kaza: Genç hayatını kaybetti

Burdur-Fethiye Kara yolu üzerinde 8 Aralık günü meydana gelen zincirleme kazada ağır yaralanan Hamit Toktaşer (16), tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kaza anı ve yaralılar

Edinilen bilgiye göre, Savaş Toktaşer (35) idaresindeki 07 L 9130 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada 15 AEH 778 plakalı Volkswagen marka panelvan ile 07 ZD 017 plakalı Tofaş otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Savaş Toktaşer ile yanındaki Erkan Toktaşer (24) ve Hamit Toktaşer (16) ağır yaralandı. Panelvan sürücüsü A.A. ve yolcu R.A. da yaralananlar arasındaydı.

Müdahale ve hastane süreci

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerince dakikalarca kalp masajı uygulanan Savaş Toktaşer ve Erkan Toktaşer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Hamit Toktaşer ise Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 15 gündür süren tedavinin ardından Toktaşer bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenaze bilgisi

Toktaşer'in cenazesinin memleketi Van'ın Muradiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

BURDUR'DA 3 ARACIN KARIŞTIĞI VE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİĞİ, 3 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI KAZADA AĞIR...

BURDUR'DA 3 ARACIN KARIŞTIĞI VE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİĞİ, 3 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI KAZADA AĞIR YARALANAN HAMİT TOKTAŞER (16) TEDAVİ GÖRDÜĞÜ HASTANEDE 15 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ.

BURDUR'DA 3 ARACIN KARIŞTIĞI VE 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİĞİ, 3 KİŞİNİN DE YARALANDIĞI KAZADA AĞIR...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonu: Bir Sanığa 15 Yıl 9 Ay Hapis, Diğerine Beraat
2
Kayseri'de 'yan bakma' cinayetinde müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis
3
Kayseri'de 11 yıl 6 ay hapisle aranan N.Z. yakalandı
4
Erzincan Zabıtası 266 Marketi Denetledi: Süresi Geçen Ürünlere El Konuldu
5
Bilecik’te Kaçakçılık Operasyonu: Binlerce Makaron ve 80 kg Tütün Ele Geçirildi
6
Siirt'te Laboratuvar Skandalı: 8'i Sağlık Çalışanı 30 Kişi Gözaltında
7
Bursa’da İmar Krizi: Hasköy’de Yıkım Traktör Barikatıyla Durduruldu

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi

Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

Mehmet Ali Gül Tutuklandı: Operasyonda Ele Geçirilenler ve Detaylar

Cem Küçük: Sadettin Saran'dan Sonra O İsim Var — Uyuşturucu Operasyonu Genişliyor

1 Ocak 2026: Marmaray, Başkentray, İZBAN Ücretsiz — İstanbul, Ankara, İzmir Kararı

KPSS 60 ile EGM'ye 500 Sözleşmeli Personel: Başvuru Tarihleri ve Kontenjanlar

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi