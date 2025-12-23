Burdur'da Kaza: 16 Yaşındaki Hamit Toktaşer 15 Gün Sonra Hayatını Kaybetti

Burdur'da zincirleme kaza: Genç hayatını kaybetti

Burdur-Fethiye Kara yolu üzerinde 8 Aralık günü meydana gelen zincirleme kazada ağır yaralanan Hamit Toktaşer (16), tedavi gördüğü hastanede 15 gün sonra hayatını kaybetti. Olayda yaşamını yitirenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kaza anı ve yaralılar

Edinilen bilgiye göre, Savaş Toktaşer (35) idaresindeki 07 L 9130 plakalı Tofaş Kartal marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Bu sırada 15 AEH 778 plakalı Volkswagen marka panelvan ile 07 ZD 017 plakalı Tofaş otomobile çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Savaş Toktaşer ile yanındaki Erkan Toktaşer (24) ve Hamit Toktaşer (16) ağır yaralandı. Panelvan sürücüsü A.A. ve yolcu R.A. da yaralananlar arasındaydı.

Müdahale ve hastane süreci

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkarılarak ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde sağlık ekiplerince dakikalarca kalp masajı uygulanan Savaş Toktaşer ve Erkan Toktaşer, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralanan Hamit Toktaşer ise Burdur Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. 15 gündür süren tedavinin ardından Toktaşer bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

Cenaze bilgisi

Toktaşer'in cenazesinin memleketi Van'ın Muradiye ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

