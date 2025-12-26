Burdur'da TOFAŞ ile tır çarpıştı: Otomobil hurdaya döndü, 2 kişi kurtarıldı

Kaza ve müdahale

Gece saatlerinde Burdur - Fethiye Kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, Z.D.Ş. idaresindeki 07 ATF 967 plakalı TOFAŞ marka otomobil ile E.E. yönetimindeki 06 DGC 221 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Z.D.Ş. ve yolcu konumundaki A.Ş. araç içerisinde sıkıştı; tır sürücüsü E.E. ise yaralandı.

Kurtarma ve tedavi

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan Z.D.Ş. ve A.Ş.'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

BURDUR'DA TIRLA ÇARAPIŞAN TOFAŞ MARKA OTOMOBİLDE SIKIŞAN 2 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.