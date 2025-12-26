DOLAR
Burdur'da TOFAŞ ile tır çarpıştı: Otomobil hurdaya döndü, 2 kişi kurtarıldı

Burdur - Fethiye kara yolunda gece meydana gelen kazada TOFAŞ ile tır çarpıştı; araç hurdaya döndü, 2 kişi itfaiye tarafından kurtarıldı ve hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 09:34
Kaza ve müdahale

Gece saatlerinde Burdur - Fethiye Kara yolu üzerinde meydana gelen kazada, Z.D.Ş. idaresindeki 07 ATF 967 plakalı TOFAŞ marka otomobil ile E.E. yönetimindeki 06 DGC 221 plakalı tır çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Z.D.Ş. ve yolcu konumundaki A.Ş. araç içerisinde sıkıştı; tır sürücüsü E.E. ise yaralandı.

Kurtarma ve tedavi

Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede müdahale etti. İtfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan Z.D.Ş. ve A.Ş.'yi çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

