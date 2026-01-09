Burhaniye'de Baharatçı Dükkanında Yangın — İtfaiye Müdahalesi

Burhaniye'de Mahkeme Mahallesi'ndeki baharatçı dükkanında öğlen çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü; iş yerinde büyük hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 17:42
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 17:42
Burhaniye'de Baharatçı Dükkanında Yangın — İtfaiye Müdahalesi

Burhaniye'de Baharatçı Dükkanında Yangın

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti

Burhaniye ilçesinde, Mahkeme Mahallesi Nine Hatun Caddesi No.6 adresindeki baharatçı dükkanında öğlen saatlerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibinin bulunmadığı bir saatte başlayan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını çevreye sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde büyük hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

YANAN İŞYERİ

YANAN İŞYERİ

YANAN İŞYERİ

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları