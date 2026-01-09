Burhaniye'de Baharatçı Dükkanında Yangın — İtfaiye Müdahalesi

Burhaniye'de Baharatçı Dükkanında Yangın

İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti

Burhaniye ilçesinde, Mahkeme Mahallesi Nine Hatun Caddesi No.6 adresindeki baharatçı dükkanında öğlen saatlerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibinin bulunmadığı bir saatte başlayan yangını gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını çevreye sıçramadan söndürdü.

Yangın nedeniyle iş yerinde büyük hasar oluştu. Yetkililer, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

YANAN İŞYERİ