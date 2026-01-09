İstanbul'da Fırtınada Çevik Kuvvet, Anne ve Bebeği Kalkanla Korudu

İstanbul'da Çevik Kuvvet Polisleri Anne ve Bebeği Kalkanla Korudu

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde meydana gelen fırtına sırasında, dışarıda bebeğiyle yürümekte zorlanan bir anneye Çevik Kuvvet polisleri müdahale etti. Saatteki hızı 80 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yaşanan zorlukta polisler, kalkanlarıyla anne ve bebeğin etrafında bariyer oluşturarak onları yağmur ve rüzgârdan korudu.

Görüntüleyen kameraman anlattı

TGRT Haber Kameramanı Ozan Yoldaş Ural, o anları şu sözlerle aktardı:

"TGRT Haber ekibi olarak günlük haber takibimiz için İstanbul Adalet Sarayı’na gelmiştik. Dışarıda çok kötü bir yağmur olduğunu söylediler. Ben de kontrol etmek için dışarıya çıkmıştım. O sırada adliyeden çıkan bir hanımefendinin bebek arabası vardı. Nöbetleri bitmiş bir polis ekibi adliyeden çıktığı sırada hanımefendi yardım istedi çevik polislerinden. Onlar da yardımcı olabileceklerini söylediler. Ben de o sırada baktım içim cız etti. Polislerimiz de yeni nöbetlerini bitirmişlerdi, yorgunlardı. Çevik ekibi polislerimiz hanımefendi ve bebeğini arabasına kadar götürdüler. Ben de bunu görür görmez kameramanlığımın verdiği sorumluluk ile bunu görüntülemem gerektiğini düşündüm ve kayda aldım. Türk polisimize çok teşekkür ederim. Yorgun olmalarına rağmen hanımefendiyi kırmadılar, yardım ettiler" dedi.

O anların görüntüleri, güvenlik güçlerinin olumsuz hava koşullarında bile vatandaşlara yardım eli uzattığını gösteren örnek bir davranış olarak kayda geçti.

