Bursa'da Alkollü Sürücü Bariyerleri Aşıp Karşı Şeride Geçti: 1 Ağır Yaralı

Nilüfer'de alkollü sürücünün kontrolden çıkan aracı bariyerleri aşıp karşı şeride geçti; 48 yaşındaki Zeynep F. ağır yaralandı, sürücünün alkolü 1.48 promil.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 09:57
Geçit-Bademli Kavşağı'nda kaza

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, alkollü olduğu belirlenen sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Nilüfer ilçesi Geçit-Bademli Kavşağı üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Recep Y. (51) yönetimindeki 16 ALM plakalı otomobil, Mudanya istikametinden Bursa yönüne ilerlerken sürücünün alkollü olması nedeniyle kontrolden çıktı.

Savrulan araç yol üzerindeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Kazada araçta bulunan Zeynep F. (48) ağır şekilde yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve trafik polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı kadın ambulansla Bursa Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Trafik polislerinin yaptığı incelemede sürücü Recep Yonca'nın 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu ve işlemlerinin tamamlanması için Organize Sanayi Polis Karakolu'na götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

