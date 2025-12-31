Bartın'da Yılın Son Karı 5 Dakikada Kenti Beyaza Bürüdü

Bartın’da 2025 yılının son günü öğlen saatlerinde başlayan kar yağışı, kısa sürede etkisini artırarak kenti beyaza bürüdü.

Yağışın Seyri ve Etkileri

İlk etapta sulu kar şeklinde başlayan yağış, ilerleyen dakikalarda lapa lapa kar haline dönüştü ve 5 dakika içinde çevre beyaza büründü. Araç üstlerinde ve yol kenarlarında biriken kar kalınlığı 5 santimetreyi aştı.

Yüksek kesimlerde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bildirildi. İl merkezinde aniden bastıran kar nedeniyle bazı mahalle ve köy yollarında ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

Vatandaşların Görüşleri

Yaklaşık 10 yıldır yılın son günü kar yağışı olmadığını hatırlatan vatandaşlar, "Yılın son gününde çok güzel bir kar yağışı başladı. Kar berekettir. Böyle giderse yılın ilk günü de bembeyaz bir sabaha uyanacağız" dedi.

