Bursa'da Baba-Oğulun Palayla Saldırısı: 3 Genç Yaralandı

Bursa Yıldırım'da baba-oğulun palayla düzenlediği saldırıda 3 genç yaralandı; şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 20.12.2025 10:21
Güncelleme Tarihi: 20.12.2025 11:00
Olayın Detayları

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Emirsultan Mahallesi'nde baba-oğul, sokakta tanımadıkları kişilere küfür ederek tartışma başlattı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, belinden çıkardığı palayla çevredeki kişilere saldırdı.

Saldırı sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin arkadaşı, olay yerinde bulunan bir sandalyeyle müdahale ederek saldırganı etkisiz hale getirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Polis ekiplerince yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

