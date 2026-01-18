Bursa'da Direksiyon Dersinde Fren Yerine Gaza Bastı: Otomobil Dükkan Önüne Uçtu

Bursa Osmangazi'de direksiyon dersi sırasında fren yerine gaza basan sürücü aracı kaldırıma çıkarıp dükkan önündeki boş alana düşürdü; görüntüler kaydedildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 22:27
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 22:30
Bursa'da Direksiyon Dersinde Fren Yerine Gaza Bastı: Otomobil Dükkan Önüne Uçtu

Bursa'da Direksiyon Dersinde Fren Yerine Gaza Bastı: Otomobil Dükkan Önüne Uçtu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, direksiyon dersi alan sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobil kontrolden çıktı ve kaldırıma çıkarak bir iş yerinin önündeki boş alana düştü.

Kaza Detayları

Kaza, Osmangazi ilçesi Güneştepe mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre direksiyon eğitimi sırasında panikleyen sürücü fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan araç önce kaldırıma çıktı, ardından dükkânın önündeki boş alana düştü.

Olayda yaralanan olmadı, ancak araçta hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı ve aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Görüntüler ve İnceleme

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE DİREKSİYON DERSİ SIRASINDA SÜRÜCÜNÜN FREN YERİNE GAZA BASMASI SONUCU...

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE DİREKSİYON DERSİ SIRASINDA SÜRÜCÜNÜN FREN YERİNE GAZA BASMASI SONUCU OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKTI. KALDIRIMA ÇIKAN ARAÇ BİR İŞ YERİNİN ÖNÜNDEKİ BOŞ ALANA DÜŞERKEN, YAŞANAN PANİK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.

BURSA’NIN OSMANGAZİ İLÇESİNDE DİREKSİYON DERSİ SIRASINDA SÜRÜCÜNÜN FREN YERİNE GAZA BASMASI SONUCU...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da fırında bıçaklı saldırı: 16 yaşındaki şüpheli yakalandı
2
Zonguldak’ta Kayıp Adliye Personeli Mustafa Uçar İçin Geniş Arama
3
Yüksekova'da tandır evi yangını: İtfaiye çıkamadı, vatandaş karla söndürdü
4
Kırıkkale'de Tarihi Eser Operasyonu: 38 Sikke, 4 Obje, 2 Yüzük Ele Geçirildi
5
Bartın’da karlı yolda kaza: 6 yaralı
6
Bilecik'te polis memuru eski eşinin evlendiği meslektaşını vurdu
7
Bursa'da Direksiyon Dersinde Fren Yerine Gaza Bastı: Otomobil Dükkan Önüne Uçtu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları