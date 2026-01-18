Bursa'da Direksiyon Dersinde Fren Yerine Gaza Bastı: Otomobil Dükkan Önüne Uçtu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, direksiyon dersi alan sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobil kontrolden çıktı ve kaldırıma çıkarak bir iş yerinin önündeki boş alana düştü.

Kaza Detayları

Kaza, Osmangazi ilçesi Güneştepe mevkisinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre direksiyon eğitimi sırasında panikleyen sürücü fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan araç önce kaldırıma çıktı, ardından dükkânın önündeki boş alana düştü.

Olayda yaralanan olmadı, ancak araçta hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen ekipler çevrede güvenlik önlemleri aldı ve aracı bulunduğu yerden çıkardı.

Görüntüler ve İnceleme

Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

