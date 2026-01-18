Samsun'da fırında bıçaklı saldırı: 16 yaşındaki şüpheli yakalandı

Samsun'da bir fırının pastane bölümünde 2 kişiyi bıçakla yaralayan 16 yaşındaki E.K. yakalandı; yaralılar Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı, sağlık durumları iyi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 22:56
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 22:56
Olayın Detayları

Olay, İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi'nde bulunan bir fırının pastane bölümünde meydana geldi.

Pastane bölümünde oturan gençler, aynı masada bulunan bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kavgaya diğer masada oturanlar da dahil olurken, bıçaklanma ve darp sonucu A.E.A. (17) ve B.K. (19) çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Saldırıyı gerçekleştiren şahıslar olayın ardından hızla kaçtı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, bıçaklı saldırıyı düzenlediği belirlenen 16 yaşındaki E.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

