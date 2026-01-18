Kırıkkale'de Tarihi Eser Operasyonu: 38 Sikke, 4 Obje, 2 Yüzük Ele Geçirildi

Kırıkkale'de tarihi eser operasyonu: 38 sikke ele geçirildi

Jandarma yol kontrolünde şüpheli araç durduruldu

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü T.D. (28) üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 38 adet sikke, 4 adet obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığınca adli işlem başlatıldığı bildirildi.

KIRIKKALE'DE JANDARMA EKİPLERİNCE ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇTA YAPILAN ARAMADA, TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE OLDUĞU DEĞERLENDİRİLEN 38 SİKKE, 4 OBJE VE 2 YÜZÜK ELE GEÇİRİLDİ.