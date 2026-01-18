Kırıkkale'de Tarihi Eser Operasyonu: 38 Sikke, 4 Obje, 2 Yüzük Ele Geçirildi

Kırıkkale'de jandarma yol kontrolünde durdurulan araçta 38 sikke, 4 obje ve 2 yüzük ele geçirildi; sürücü T.D. (28) gözaltına alındı, savcılık soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 23:45
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 23:45
Jandarma yol kontrolünde şüpheli araç durduruldu

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç sürücüsü T.D. (28) üzerinde yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 38 adet sikke, 4 adet obje ve 2 adet yüzük ele geçirildi.

Ele geçirilen materyallere el konuldu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında Cumhuriyet Savcılığınca adli işlem başlatıldığı bildirildi.

