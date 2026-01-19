Bitlis'te Karla Mücadele Ekipleri Çeltikli'de Rahatsızlanan Vatandaşı Hastaneye Ulaştırdı

Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, Çeltikli köyünde rahatsızlanan vatandaşı yol açma çalışmasıyla sağlık ekiplerine ulaştırıp hastaneye sevk etti.

Yayın Tarihi: 19.01.2026 00:10
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 00:10
Bitlis'te Karla Mücadele Ekipleri Çeltikli'de Rahatsızlanan Vatandaşı Hastaneye Ulaştırdı

Bitlis İl Özel İdaresi, Çeltikli'de Rahatsızlanan Vatandaşı Hastaneye Ulaştırdı

Karla kapanan yol ekiplerin hızlı müdahalesiyle açıldı

Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, merkeze bağlı Çeltikli köyünde rahatsızlanan vatandaşın hastaneye ulaştırılabilmesi için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne merkeze bağlı Çeltikli köyünde bir vatandaşın rahatsızlandığı ve köy yolunun kardan ulaşıma kapandığı bildirildi.

Yoğun kar yağışına rağmen ekipler, kapanan yolu kısa sürede ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin köye güvenli şekilde ulaşmasını sağladı.

Yolun açılmasının ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaş, ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliği için karla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat aralıksız sürdüğünü bildirdi.

BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ KARLA MÜCADELE EKİPLERİ, MERKEZE BAĞLI ÇELTİKLİ KÖYÜNDE RAHATSIZLANAN BİR...

BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ KARLA MÜCADELE EKİPLERİ, MERKEZE BAĞLI ÇELTİKLİ KÖYÜNDE RAHATSIZLANAN BİR VATANDAŞ İÇİN HIZLI VE KOORDİNELİ BİR ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ.

BİTLİS İL ÖZEL İDARESİ KARLA MÜCADELE EKİPLERİ, MERKEZE BAĞLI ÇELTİKLİ KÖYÜNDE RAHATSIZLANAN BİR...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Konya'da yol verme tartışması bıçaklı saldırıyla sonuçlandı — O anlar kamerada
2
Afyonkarahisar'da Mopedle Otomobil Çarpıştı: Anne Öldü, 12 Yaşındaki Oğlu Ağır Yaralı
3
Büyükçekmece'de airsoft tabancayla sokak kavgası: Genç yaralandı
4
Bartın'da motosiklet, scooter ve bisiklet trafiğe çıkış yasağı
5
Bartın’da karlı yolda kaza: 6 yaralı
6
Suriye Ordusu Tabka'yı Ele Geçirdi: Rakka'da Fırat Barajı Kontrolü ve İnfaz İddiaları
7
Arnavutköy'de Polis Operasyonu: Aranan 4 Şahıs Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları