Bitlis'te Karla Mücadele Ekipleri Çeltikli'de Rahatsızlanan Vatandaşı Hastaneye Ulaştırdı

Bitlis İl Özel İdaresi, Çeltikli'de Rahatsızlanan Vatandaşı Hastaneye Ulaştırdı

Karla kapanan yol ekiplerin hızlı müdahalesiyle açıldı

Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, merkeze bağlı Çeltikli köyünde rahatsızlanan vatandaşın hastaneye ulaştırılabilmesi için seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne merkeze bağlı Çeltikli köyünde bir vatandaşın rahatsızlandığı ve köy yolunun kardan ulaşıma kapandığı bildirildi.

Yoğun kar yağışına rağmen ekipler, kapanan yolu kısa sürede ulaşıma açarak sağlık ekiplerinin köye güvenli şekilde ulaşmasını sağladı.

Yolun açılmasının ardından sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan vatandaş, ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi.

Yetkililer, vatandaşların can ve mal güvenliği için karla mücadele çalışmalarının 7 gün 24 saat aralıksız sürdüğünü bildirdi.

